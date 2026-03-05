Attacco Iran in Europa, l’Italia manda navi militari

L’Italia invierà alcune unità navali a Cipro per contribuire alla difesa dell’isola dopo le recenti tensioni legate alla guerra in Medio Oriente. L’annuncio è stato fatto in parlamento dal ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha parlato di «assetti navali» destinati a rafforzare la sicurezza nel Mediterraneo orientale. Si tratterebbe con ogni probabilità di navi militari e delle relative attrezzature di supporto.

La decisione arriva dopo l’attacco avvenuto nella notte tra domenica e lunedì contro la base britannica di RAF Akrotiri. Un drone attribuito all’Iran ha colpito l’installazione militare, causando danni limitati ma nessuna vittima. È stato il primo episodio in cui il conflitto mediorientale ha raggiunto direttamente il territorio europeo.

Nelle ore successive le autorità cipriote hanno intercettato altri due droni diretti verso l’isola. L’intervento italiano rientra nel principio di difesa reciproca previsto dall’articolo 42.7 del Trattato sull’Unione Europea, che obbliga gli Stati membri a sostenere un paese dell’Unione colpito da un attacco armato. All’operazione parteciperanno anche Francia, Spagna e Paesi Bassi.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha però chiarito che l’Italia non entrerà in guerra contro l’Iran accanto a Stati Uniti e Israele. In un’intervista a RTL 102.5 ha ribadito che il contributo italiano avrà solo funzioni difensive. Per il momento, inoltre, Washington non ha chiesto di utilizzare le basi militari italiane per le proprie operazioni.