Attenta Inter! Il Real Madrid mette nel mirino Bastoni: offerta imminente!

Il Real Madrid formalizzerà a breve la sua offerta per Alessandro Bastoni. La super plusvalenza solletica l'Inter che si lancerebbe sul biancoceleste Luiz Felipe.

Dopo Achraf Hakimi, un altro grande protagonista della retroguardia nerazzurra potrebbe presto abbandonare la compagnia di Lukaku e soci. Si tratterebbe del difensore ventiduenne Alessandro Bastoni che nelle ultime ore in Spagna dicono essere molto vicino alla firma col Real Madrid.

Situazione sconcertante soprattutto per i tifosi che vedrebbero andar via in una sola sessione di mercato due giovani (titolari) di enorme talento e dal futuro assicurato. Eppure davanti ai soldi offerti da Florentino Perez c’è poco da discutere almeno a sentire i media iberici.

È Don Balon che da qualche tempo ormai parla della trattativa tra le merengues e l’entourage del giocatore che ovviamente si direbbe lusingatissimo dell’interesse madridista. Una opportunità eccezionale per Carlo Ancelotti di poter contare su un difensore dall’enorme potenziale che di sicuro non farebbe rimpiangere troppo Varane in caso di addio.

Difficile parlare già da ora di cifre ma c’è chi sarebbe disposto a mettere la propria mano sul fuoco che l’offerta del Real non si discosta molto dai 50 milioni di euro. Una somma ingente in un periodo in cui di soldi ne giran pochine che permetterebbe all’Inter di segnare una plusvalenza da oltre 20 milioni.

La stretta di mano potrebbe essere davvero imminente e con quella cifra l’Inter sarà in grado di dare l’assalto ad un fedelissimo di Inzaghi. Il nome che in questi giorni più di tutti è girato dalle parti della Pinetina è quello del ventiquattrenne Luiz Felipe.