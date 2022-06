Attenta, Juve! Il Chelsea aumenta il pressing per Koulibaly

I londinesi sarebbero intenzionati a presentare un’offerta per Koulibaly. Il senegalese è in scadenza con il Napoli nel 2023

Kalidou Koulibaly potrebbe lasciare Napoli, ormai è risaputo: la trattativa per il rinnovo non sembra promettere bene e Aurelio De Laurentiis potrebbe scegliere di cederlo già da questa sessione di mercato. Il calciatore è valutato 40 milioni di euro e le squadre interessate di certo non mancano.

Infatti, su di lui ci sarebbe l’interesse della Juventus, oltre che del Chelsea e del Barcellona. I catalani sembrano essersi dileguati dalla pista, ma i londinesi sono pronti a fare la voce grossa per il difensore senegalese classe ’91.

Pronta un’offerta

E’ questione di ore, ma sembrerebbe che il Chelsea sia pronto a fare un’offerta per il forte difensore del Senegal. Il calciatore potrebbe decidere di accettare l’offerta degli ex Campioni d’Europa, anche per non tradire la fiducia dei tifosi partenopei.

Il Chelsea, dal canto suo, sembra intenzionato a chiudere due o più colpi per la propria retroguardia e tra di questi vi sarebbe anche Matthjis De Ligt proprio della Juventus. I londinesi sono forti di una nuova proprietà, intenzionata ad investire soldi in un progetto vincente sin da subito.

Koulibaly sembrerebbe essere il primo tassello per comporre un mosaico ben più grande. Il Chelsea vuole tornare a vincere da subito sia in Inghilterra che in Europa, alzando magari l’asticella. Nell’ultima stagione ha giocato bene, anche se resta il rammarico di essere usciti troppo presto dalla corsa alla vittoria finale sia in Champions League che in Premier League.