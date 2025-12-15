Sparatoria a Sydney: quindici morti e diversi feriti

Attentato in Australia, a Sydney, dove nei pressi di Bondi Beach due uomini, padre e figlio, hanno aperto il fuoco contro la folla. Sono quindici le vittime e diversi feriti, tra cui una bambina e il rabbino della città, Eli Schlanger.

ATTENTATO IN AUSTRALIA – La tragedia è avvenuta domenica, poco prima delle 19 locali (le 9 italiane), durante la celebrazione ebraica di Hanukkah nella spiaggia di Bondi Beach. All’improvviso due uomini, un padre 50enne e un figlio 24enne, armati di fucili semiautomatici hanno iniziato a sparare alla folla.

Si contano diversi feriti e quindici morti, tra cui una bambina di 12 anni ed Eli Schlanger, il rabbino della città. Tempestivo l’intervento delle autorità locali, che hanno prontamente neutralizzati, mentre il 50enne è stato ucciso e il figlio gravemente ferito.

Vicino al luogo dell’attentato è stata trovata l’auto dei due attentatori, al cui interno sono stati scoperti degli ordigni rudimentali, pronti per essere esplosi. Il padre, come spiegato dal commissario della polizia statale Mal Lanyon, era regolarmente titolare di sei armi da fuoco, tutte con licenza.

Il commissario, nel corso della conferenza stampa, ha dichiarato che la sparatoria sta venendo trattato come un attentato terroristico. Inoltre, tale caso è stato condannato dalla comunità internazionale. Donald Trump ha definito l’attacco “un gesto puramente antisemita”.