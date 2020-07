Attesa la fumata bianca per Osimhen entro giovedì: anche ADL ci spera

Dopo il pareggio casalingo con il Milan, il Napoli vede sempre più complicata la rincorsa al quarto posto e sta già iniziando la ricostruzione per tornare a giocare la Champions League a partire dal 2021/2022. Uno dei primi colpi internazionali potrebbe già chiudersi questa settimana con l’innesto di Osimhen dal Lille.

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli questa settimana potrebbe essere la decisiva e addirittura entro giovedì sarebbe attesa la fumata bianca che farà diventare l’attaccante francese un nuovo innesto del Napoli 2020/2021.

Ha parlato anche Aurelio De Laurentiis in occasione della presentazione della nuova location del ritiro estivo della sua squadra che si terrà a Castel di Sangro. Tra i vari argomenti trattati spiccano la nuova stagione, la sua relazione con Gattuso, un messaggio alla Lega e anche una bella stoccata al suo ex allenatore Carlo Ancelotti.

Il francese aveva anche pubblicato un tweet in cui annunciava un fantomatico ultimatum di 10 giorni: forse un messaggio per mettere fretta al Napoli o semplicemente nulla a che vedere con il calcio? ADL si è comunque espresso dicendo di non capire a quale ultimatum si riferisse per poi chiosare: “E chi può dire che giovedì non abbia qualcosa da annunciare?”

Si tratterà di un’operazione il cui valore si aggira tra i 50 e i 60 milioni di euro. Osimhen, invece, firmerà un contratto da 3 milioni di euro annui con vari bonus facilmente raggiungibili.