Napoli, arriva il rinnovo automatico di uno dei pupilli di Antonio Conte

Frank Zambo Anguissa è tornato a livelli altissimi sotto la guida di Antonio Conte. Il centrocampista camerunense, dopo una stagione altalenante, ha ritrovato quella forza e quella continuità che lo avevano reso uno dei migliori interpreti della Serie A nel ruolo.

Il rendimento del numero 99 ha convinto anche il presidente Aurelio De Laurentiis, deciso a non correre rischi sul futuro del suo perno di centrocampo. La società ha infatti attivato la clausola di rinnovo automatico, che avrebbe garantito la permanenza di Anguissa fino al 2027, blindando già un elemento fondamentale.

Ma il Napoli non si è fermato lì. In accordo con il calciatore e il suo entourage, si è scelto di allungare ulteriormente il rapporto fino al 2028. Una mossa che testimonia la totale fiducia della dirigenza azzurra, pronta a confermare Anguissa come colonna portante della squadra anche nei prossimi anni. Nero su bianco sarà messo nelle prossime settimane.

Il nuovo accordo prevede inoltre un incremento d’ingaggio, riconoscimento meritato per un calciatore che ha saputo alzare l’asticella del proprio rendimento. Un segnale chiaro, quello del club, che dimostra di voler trattenere i suoi campioni e consolidare l’ossatura della squadra di Conte in vista delle prossime stagioni.