Attività di mercato del Napoli: obiettivi e trattative in corso

Il Napoli rimane uno dei club più agguerriti del calciomercato, con il Direttore Sportivo Giovanni Manna che aggiorna l’allenatore Antonio Conte sulle trattative in corso. L’obiettivo del club, infatti, è rendere la rosa ancora più forte per evitare la disastrosa stagione di quest’anno. Recentemente, Gerardo Fasano, noto esperto di calciomercato di Ruleta Sport, ha condiviso alcune informazioni significative con AreaNapoli.it riguardo le strategie del club. Ecco i punti chiave.

Obiettivi per il ritiro di Dimaro

Secondo Fasano, il Napoli ha nel mirino diversi giocatori per rafforzare la rosa in vista del ritiro di Dimaro. Tra i nomi citati ci sono Alessandro Buongiorno, Mario Hermoso e Leonardo Spinazzola. Il club punta a chiudere queste trattative entro i prossimi dieci giorni, con l’obiettivo di integrare i nuovi acquisti prima dell’inizio della preparazione estiva.

Attacco: la preferenza di Conte

Per quanto riguarda il reparto offensivo, Antonio Conte ha espresso una chiara preferenza per Romelu Lukaku. Il potente attaccante belga rappresenta l’obiettivo principale per rinforzare l’attacco partenopeo. La dirigenza del Napoli sta lavorando intensamente per accontentare il desiderio del tecnico.

Situazione Di Lorenzo

Sul fronte delle cessioni, Giovanni Di Lorenzo è stato al centro di numerose speculazioni riguardanti un possibile trasferimento alla Juventus. Tuttavia, Fasano ha sottolineato che Conte non è intenzionato a perdere il difensore e che Aurelio De Laurentiis è probabile che assecondi il suo allenatore, mantenendo Di Lorenzo a Napoli.

In sintesi, il Napoli sta lavorando con determinazione per rafforzare la squadra, con diversi obiettivi di mercato che potrebbero concretizzarsi a breve. La società vuole garantire a Conte una rosa competitiva, mantenendo al contempo i giocatori chiave già presenti in squadra.