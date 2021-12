Aubameyang, rottura con l’Arsenal? Juventus e Inter alla finestra

L’Arsenal e Aubameyang sono in rotta, possibile occasione ghiotta di calciomercato. Juventus e Inter interessate al calciatore

Pierre Emerick Aubameyang e l’Arsenal potrebbero finire per entrare in rotta di collisione. Il calciatore della nazionale del Gabon è rientrato in ritardo da un viaggio all’estero autorizzato dalla società Londinese.

Conseguente furia dei Londinesi, che con un comunicato hanno chiarito che il calciatore non avrà più la fascia da capitano e che non sarà convocato per la partita con il West Ham.

Giocatore che dunque potrebbe finire con un posto d’onore sul mercato, con gioia di svariate squadre tra cui Juventus e Inter che sono interessate ad acquistare il giocatore. Entrambe cercano una punta e di certo non verserebbero lacrime dovessero riuscire a prendere uno del calibro di Aubameyang.

Un attacco con il cannone puntato

Adesso l’Arsenal potrebbe ritrovarsi a gestire due situazioni in uscita per l’attacco. Sia Lacazette che Aubameyang potrebbero abbandonare i Gunners. Se per il primo il contratto in scadenza lascia presagire un addio immediato, per il secondo bisognerà valutare l’evoluzione della faccenda.

Aubameyang percepisce 15 milioni di euro, cifra che di certo può intimorire sia Inter che Juventus. L’operazione sembra fattibile e potrebbe dar vantaggi a quasi tutti, con Juventus e Inter che guadagnerebbero un calciatore dalla forte esperienza internazionale.

Quasi tutti, già, perché lo scenario si prospetta catastrofico per l’Arsenal. Due su quattro delle punte in rosa sono sul piede di partenza e a stagione in corso rischia di creare non poco malcontento. L’Arsenal ha iniziato male il proprio campionato, riuscendo pian piano a rialzarsi.

L’obiettivo dichiarato è la qualificazione alla prossima Champions League, ma con una situazione del genere da gestire riesce difficile pensare possano farcela. La palla di cannone sembra esser quella più vicina agli attaccanti dell’Arsenal. Juventus e Inter alla porta, per un calciatore che la porta l’ha sempre vista bene.