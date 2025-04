Aumenta la concorrenza per Lucca, anche il Manchester United su di lui

Tra i reparti da rinforzare in vista della prossima stagione, per il Napoli c’è sicuramente il parco attaccanti. Quest’anno la prima punta Lukaku sta fin qui reggendo la pressione pur con numeri non eccezionali, ma le alternative, specialmente dopo la cessione a ciel sereno (o quasi) di Kvaratskhelia latitano, per cui a giugno ci sarà da riflettere su come migliorare.

Miglioramento che sarà funzionale, soprattutto, al fatto che il Napoli l’anno prossimo sarà impegnato su tre fronti grazie al ritorno ormai praticamente certo in Champions League. Raspadori e Simeone, nel complesso, avrebbero bisogno di un upgrade e non è neanche detto che restino entrambi. A quel punto, fondamentale prendere un vice Lukaku che possa far rifiatare il belga.

Tra i nomi attenzionati dal DS Manna, c’è anche quello di Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese. La concorrenza per il classe 2000, però, è alta. Oltre al Napoli, secondo quanto riportato da Sport Mediaset ci sarebbero sia Inter che Milan ma anche squadre inglesi come il Manchester United.

I Red Devils, ultimamente, sono molto propensi a fare acquisti in Serie A dopo aver recentemente acquistato, tra gli altri, Dorgu, Zirkzee e Hojlund. Lo United l’anno prossimo sarà atteso da un’altra stagione fondamentale per tornare finalmente tra le grandi visto che in questa stagione non riuscirà neanche a qualificarsi in Europa o Conference League.

Lorenzo Lucca quest’anno ha accumulato 30 presenze in Serie A mettendo a segno ben 10 goal e due assist, per cui è un profilo che può interessare a più di una big per vedere se il gigante alto 2,01 m può fare definitivamente il salto di qualità. Ci sarà anche da capire che tipo di richieste farà l’Udinese visto che il suo contratto è in scadenza il 2028.