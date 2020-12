Aumento dei prezzi, valutazione preliminare da parte del Garante per Trenitalia e NTV

L’attuale fase emergenziale ha inciso sulla domanda/offerta del mercato. Tenendo conto della variazione del tipo di beni e servizi effettivamente consumati negli ultimi mesi non possiamo negare che il virus abbia “infettato” l’economia globale con riflessi anche sui consumatori. Nei primi mesi di lockdown infatti abbiamo assistito a costi esorbitanti per mascherine, guanti ed igienizzanti i quali avevano raggiunto il 300% del loro prezzo normale di mercato.

In questa seconda fase di lockdown e soprattutto nel periodo delle festività natalizie sembra invece che i biglietti delle principali compagnie di trasporto siano aumentati in maniera esponenziale. Lo rivela l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che ha trasmesso una richiesta di informazioni alle principali compagnie di trasporto ferroviario (Trenitalia e NTV) in relazione alle offerte di collegamenti sulle principali tratte servite ed in particolare al significativo aumento dei prezzi dei biglietti che si registra in alcune giornate del periodo 15 dicembre 2020 -15 gennaio 2021. Nello specifico, l’Autorità ha rilevato un incremento dei prezzi nei giorni precedenti e in quelli successivi alle misure di blocco degli spostamenti previste dal DPCM del 3 dicembre, che interessano il periodo dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021.

Adesso Trenitalia e NTV hanno tre giorni di tempo per comunicare i criteri utilizzati per determinare il numero di collegamenti e i posti disponibili sulle principali tratte nazionali, al fine di fronteggiare il prevedibile incremento della domanda nel periodo in questione, nonché i criteri con cui vengono determinati i prezzi, con particolare riferimento allo scostamento rispetto alla tariffa base normalmente applicata per ciascuna tratta.