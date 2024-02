Aurelio De Laurentiis a Giuntoli: “Ma chi mi hai preso?”

Un nuovo retroscena riguardo al periodo di Cristiano Giuntoli al Napoli. L’ex dirigente azzurro al tempo prese un giocatore che non piacque ad Aurelio De Laurentiis ma che poi si è rivelato un campione: si parla di Stanislav Lobotka

Non tutto è oro quel che luccica. Una legge che nel mondo del calcio è giustissima, ma che può proporsi anche all’inverso. Quello che non luccica può essere oro ed è il caso di un giocatore che sta attualmente facendo le fortune del Napoli.

Si parla di Stanislav Lobotka, centrocampista che – secondo gli ultimi retroscena – inizialmente sarebbe stato bollato da Aurelio De Laurentiis come un pacco. Infatti, il presidente azzurro al tempo si arrabbiò con l’ex direttore sportivo Cristiano Giuntoli, reo di aver preso qualcuno che non sembrava promettere bene.

Il retroscena sulla trattativa

A rivelare questo inaspettato retroscena è stato Valter De Maggio a Radio Kiss Kiss, che ha evidenziato come il patron azzurro Aurelio De Laurentiis fosse inizialmente scontento di Stanislav Lobotka.

Qui di seguito le parole di Valter De Maggio: “Io sono convinto che Lindstrom sia un fuoriclasse e invito tutti ad aspettarlo, a non dare giudizi affrettati. Ricordate quanto accadde a Lobotka? Faceva fatica a ingranare. De Laurentiis era furioso con Giuntoli: ‘Ma chi c***o mi hai preso?’. Poi con Spalletti, Stanislav Lobotka si rivelò il calciatore determinante che tutti noi conosciamo”. Si spera che anche per Lindstrom possa andare così, anche se il centrocampista non sembra rientrare nei piani di Walter Mazzarri e già a fine stagione potrebbe salutare.