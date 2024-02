Aurelio De Laurentiis: “Dendocker e Traore? Potremmo riscattarli”

Il presidente azzurro potrebbe riscattare i due giocatori. È questo quello che è emerso dalla sua ultima conferenza stampa prima della partita con l’Hellas Verona

Il Napoli programma da tempo la prossima stagione e tra i futuribili della rosa ci sono Hamed Traore e Leander Dendocker. Entrambi i giocatori sono arrivati dalla Premier League in prestito, con il Napoli che potrà usufruire del diritto di riscatto fino a fine stagione.

Per l’ivoriano l’accordo prevede che se il Napoli vorrà trattenerlo dovrà spendere 25 milioni di euro al Bournemouth. Per il belga, invece, i milioni da sborsare saranno 10 per il Napoli. Entrambi sono giocatori che gli azzurri osserveranno e blinderanno a fine stagione se dovesse finire bene.

L’annuncio di Aurelio De Laurentiis

Il patron azzurro ne ha parlato, tra le tante cose, in conferenza stampa prima dell’Hellas Verona. Prima ha detto la sua sulla questione liste: Bisogna chiarire certi concetti. La lista che è stata varata per la Uefa e per il campionato nazionale è venuta fuori da una concertazione tra Walter Mazzarri, direzione sportiva e la società. Bisogna tener presente tutte le varie componenti, che purtroppo sono restrittive non per colpa nostra. La UEFA stabilisce minor presenze di quanto non lo sia il campionato nazionale. E, ad un certo punto, siccome abbiamo fatto dei nuovi acquisti, dispiacendomi per il nuovo centrocampista a cui abbiamo dovuto rinunciare come Dendoncker, insieme a Zielinski. Lo conosciamo, sappiamo perfettamente quello che può dare e quello che non può dare. Ma dobbiamo capire, in virtù dell’anno prossimo, su chi possiamo contare e chi no, perché alcuni li abbiamo presi in prestito con diritto di riscatto”.

De Laurentiis anche su Traore e Dendoncker: “L’investimento vero è la sperimentazione, non la vittoria ad ogni costo. Io devo riuscire a capire gli errori del passato, cosa non ha funzionato. Credo che dal 18 febbraio, avendo finalmente la rosa al completo, ci sono delle opportunità per dire che il campionato riparte in maniera corposa. Non ci saranno più scuse né disagi. Avremo una rosa che ci consentirà di competere ad ogni livello. Qualcuno aveva dubitato che ci fosse una specie di ripicca o di azione vendicativa nei confronti di Zielinski, ma assolutamente no. E’ una splendida persona, un bravissimo ragazzo, un calciatore di livello ma le scelte sono state fatte in previsione futura, visto che lui è in uscita ed avendo dei calciatori in prestito con diritto di riscatto, come Traoré e Dendoncker, anche se in Champions abbiamo dovuto sacrificare anche quest’ultimo”.