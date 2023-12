Aurelio De Laurentiis e il sogno De Zerbi

Aurelio De Laurentiis ha il sogno di portare in azzurro Roberto De Zerbi. L’allenatore del Brighton è tra i più ambiti in Europa

L’impatto di Roberto De Zerbi in Inghilterra è di quelli importanti. Il suo Brighton continua a confermarsi come una sorpresa, anche se ormai sorpresa non lo è più. Lo scorso anno ha terminato al sesto posto della Premier League, qualificandosi in Europa League per la prima volta nella sua storia. Quest’anno la marcia è simile, con un ottavo posto che – per ora – tiene l’allenatore italiano e i suoi fuori dalla zona europea che conta.

Allo stato attuale delle cose, infatti, De Zerbi e i suoi potrebbero finire in Conference League. L’allenatore italiano sta riuscendo a rendere il Brighton una corazzata e in ben 65 partite da allenatore dei biancazzurri è riuscito a prendersi la scena di tutta la Premier League e non solo. Aurelio De Laurentiis ha un sogno, infatti, portare l’allenatore italiano a sedersi sulla panchina del Napoli.

Un sogno da coronare

Con 65 partite di cui 31 vittorie, 14 pareggi e 20 sconfitte Roberto De Zerbi è riuscito a trasformare il Brighton. Una squadra che è diventata incredibile e che sta lottando su ogni fronte. In Europa League è riuscito ad arrivare primo nel proprio girone, superando il Marsiglia e un non irresistibile Ajax.

Ora dovranno aspettare gli spareggi, ma intanto continua ad esserci qualche voce di mercato. Aurelio De Laurentiis vuole un allenatore capace di lottare a dovere in Europa e De Zerbi sta dimostrando di essere una vera e propria sorpresa. L’allenatore italiano è la priorità e ADL vuole regalarselo per il prossimo anno.