Aurelio De Laurentiis scettico su Lukaku, ora non può farne più a meno

Aurelio De Laurentiis sembrava essere scettico su Romelu Lukaku, tanto che non avrebbe voluto acquistarlo per Antonio Conte

Aurelio De Laurentiis sembrava non essere convinto di Romelu Lukaku quest’estate, ma alla fine Antonio Conte ha vinto. L’allenatore partenopeo ha spinto tantissimo per provare a prendere l’attaccante belga, al punto che il patron azzurro ha deciso di acquistarlo nonostante Victor Osimhen fosse ancora a libro paga.

Aurelio De Laurentiis era scettico, specialmente perché Romelu Lukaku veniva considerato come un esborso eccessivo per un giocatore di 31 anni. Il tempo, però, sta dando ragione ad Antonio Conte. L’attaccante belga, infatti, sta pian piano entrando nei meccanismi partenopei tanto da aver già contribuito a far segnare un suo ex compagno dei tempi del Manchester United. Anche quest’ultimo, però, ormai impossibile da togliere dal campo per Antonio Conte.

McTominay in grande spolvero

Scott McTominay dovrà studiare l’italiano ancora per un po’ prima di capire tutte le belle cose che si scrivono su di lui sui giornali nazionali, ma se dovesse sfogliare le pagine sportive degli ultimi giorni potrebbe notare una parola familiare. I giornalisti che non riescono a trovare parole per lo scozzese lo hanno definito più volte il “Jolly” di Antonio Conte.

Non si tratta di osservazioni sulle prospettive del giocatore, anche se potrebbero esserlo. “Il mio sogno più grande come persona è quello di essere felice”, ha detto McTominay in un’intervista per i canali interni del Napoli il mese scorso. “La felicità è la cosa migliore della vita, ed è l’unica cosa su cui mi concentro: cercare di essere felice, con la mia famiglia, i miei amici, la mia ragazza… quando hai il sorriso sul viso giochi meglio anche a calcio”.