Aurelio De Laurentiis, una cessione a malincuore: ecco chi è

Aurelio De Laurentiis la scorsa estate ha dovuto cedere un calciatore in particolare la scorsa estate. Non per voglia sua, ma perché il calciatore voleva spazio altrove visto che non giocava molto a Napoli. Una cessione arrivata a malincuore, con il presidente partenopeo che ha dovuto accettare la realtà

Il Cholito saluta Napoli

La scorsa estate è stata difficilissima per il Napoli. Tra trattative varie e possibili addii, il club partenopeo si è ritrovato a vivere sia in entrata che in uscita forti emozioni. Victor Osimhen ha catalizzato tutta l’attenzione su di sé, ma anche Giovanni Simeone ha detto la sua.

Quella di Giovanni Simeone, però, può dirsi la trattativa più struggente per Aurelio De Laurentiis. Infatti, il presidente dei partenopei si è ritrovato a cedere a malincuore un giocatore che adorava e che avrebbe voluto trattenere.

Le parole di suo padre: il Cholo Simeone

A parlare dell’ex Napoli è stato suo padre, circa un mese fa: “Giovanni ha giocato con la Roma, la squadra ha fatto una partita molto intelligente e Giovanni ha fatto un gol straordinario. Sono contentissimo per lui, ha fatto un cambio nella sua vita di testa e di cuore, è un ragazzo che dà tutto. Sono contento, al di là di essere suo papà, per il gol che ha fatto domenica” .