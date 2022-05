Raffaele Auriemma: “ADL pensa ancora a Sarri”

La stagione calcistica sta per giungere al termine, ed iniziano a susseguirsi varie voci di mercato che riguardano anche gli allenatori oltre che ai giocatori. Spalletti resta o va via? Questa è una domanda che in molti si stanno facendo nelle ultime settimane.

In particolare, sulla questione è intervenuto anche Raffaele Auriemma. Il giornalista ha rilasciato alcune dichiarazioni a Club Napoli Night su Teleclub.

Auriemma ha spiegato che Dries Mertens dovrebbe restare, mentre per Luciano Spalletti c’è ancora un po’ di incertezza. “Spero rimangano entrambi”, dice il giornalista, aggiungendo poi come la gestione di Mertens sia stata fatta in maniera non ottimale.

“Potremmo avere un Napoli giovane la prossima stagione e anche un altro tecnico”, continua ancora Auriemma. Parla poi dei vari tecnici che potrebbero prendere il posto dell’ex Roma e Inter: “Gasperini, Italiano, De Zerbi o addirittura Sarri. Sì, De Laurentiis ce l’ha ancora in testa Sarri”.

Nonostante quindi Spalletti abbia raggiunto l’obiettivo stagionale richiesto, ovvero la qualificazione alla prossima Champions League, potrebbero comunque succedere dei colpi di scena inaspettati per la prossima stagione, dai giocatori fino all’allenatore.