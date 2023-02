Auriemma: “Napoli su Isaksen”

Il Napoli in questa seconda parte di campionato continuano a guidare la classifica di Serie A e a inseguire il sogno scudetto. Gli occhi degli scout, però, sono rivolti alla prossima finestra di mercato quando alcuni big potrebbero dire addio alla maglia azzurra.

Le prossime mosse di mercato sono state anticipate dal noto giornalista sportivo, Raffaele Auriemma, ai microfoni di Tele A.

Secondo quanto riferito da Auriemma, Giuntoli sembrerebbe essere sulle tracce del talentuoso Isaksen per cercare di portarlo all’ombra del Vesuvio qualora Hirving Lozano dovesse realmente decidere di partire. Lozano, infatti, potrebbe essere tra i big in uscita a giugno in quanto il suo stipendio da 4,5 milioni di euro non combacia con la politica del presidente De Laurentiis.

Ecco quanto riferito dal giornalista: “Il Napoli è interessato a Gustav Tang Isaksen: credetemi, è un vero fuoriclasse. Sa fare tutto e ha più qualità di Matteo Politano“.

Un’altra entrata interessante, poi, potrebbe essere quella di Hojlund che potrebbe arrivare dall’Atalanta se Osimhen dovesse lasciare in club azzurro in estate.