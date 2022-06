Auriemma: “Sportiello può essere l’erede di Ospina”

Secondo Raffaele Auriemma potrebbe essere Sportiello l’erede di David Ospina tra i pali del Napoli. La dirigenza starebbe ragionando su di lui

Ormai è quasi certo, David Ospina lascerà Napoli. Il portiere colombiano non rinnoverà il proprio contratto in scadenza il prossimo 30 Giugno e lascerà l’ombra del Vesuvio. A Napoli è già iniziato il toto portiere, con tanti nomi per sostituire l’ex Arsenal.

Raffaele Auriemma, però, sembra lanciarne uno nuovo nella mischia. Sarebbe Marco Sportiello, portiere di proprietà dell’Atalanta che in questa stagione ha giocato ben poco con la maglia dei bergamaschi. Sono infatti 5 totali le partite giocate, con ben 5 gol subiti.

Le parole di Auriemma

Lo speaker di Radio Marte ha però le idee chiare. Durante “Si gonfia la rete – Voce di popolo” ha dichiarato: “Il nome nuovo è quello di Marco Sportiello: ottimo profilo, non tanto anziano ed esperto abbastanza per essere il degno sostituto di Alex Meret qualora l’ex Udinese e SPAL non fosse disponibile. Per questa ragione, è un nome sul quale il Napoli sta ragionando”.

Poi continua: “La dirigenza del Napoli – ha proseguito il conduttore radiofonico – non si sbaglia ad aver individuato proprio in lui il calciatore che dovrà sostituire David Ospina: io stravedo per Ospina, ma se il colombiano non dovesse restare, si potrebbe andare su Sportiello, che ha 30 anni e molta esperienza. E’ un portiere adatto ad ogni contesto”. Poi termina dicendo: “Nelle ultime tre stagioni ha giocato poco? Perché chiuso anche da Musso. E’ l’alternativa giusta, anche più giovane del 35enne Sirigu”.