Auriemma svela che il Napoli punterebbe a Leão se saltasse Osimhen

È di Raffaele Auriemma una delle ultime indiscrezioni di mercato legate all’area Napoli ma riguarda un asse con Real Madrid e Milan. Il noto giornalista napoletano nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Radio Marte ha rivelato che Gennaro Gattuso potrebbe trovarsi l’anno prossimo con un calciatore rossonero in rosa, più precisamente, con un attaccante attualmente agli ordini di Stefano Pioli, fresco di rinnovo.

Auriemma ha rivelato che uno degli obiettivi del Milan per la stagione 2020/2021 è Luka Jovic, attaccante del Real Madrid, che ai blancos trova poco spazio e tra le fila dei rossoneri sarebbe, invece, una pedina di primo piano.

A quel punto, il club milanese avrebbe un esubero in attacco e uno dei probabili partenti, sarebbe il portoghese Rafael Leão. Il Napoli si era già interessato al suo profilo l’anno scorso, ma la trattativa non andò in porto. Adesso ci potrebbero essere le basi per tornare sull’affare Leão, giacché si tratta di un profilo assai gradito a Gennaro Gattuso.

La pista che porterebbe Leão a Napoli, si inizierebbe a intraprendere qualora dovesse saltare definitivamente l’onerosa trattativa con il Lille per Osimhen. “Leão è uno di quei calciatori che ha già fatto bene e non aspetta altro che il momento giusto per esplodere. Se arrivasse Jovic, di certo non potrebbe stare in panchina”.

Con il rinnovo di Mertens, la probabile permanenza di Insigne e gli addi di Milik e forse di Callejón, il portoghese potrebbe andare a completare il tridente d’attacco con il capitano del Napoli e con il belga fresco di rinnovo “a vita”.