Aurora Ramazzotti, a tu per tu con i follower sulla gravidanza: “Non sono mai stata una che ama pianificare il futuro”

Aurora Ramazzotti ha dedicato un po’ del suo tempo per rispondere alle domande di alcuni follower su Instagram. Inevitabilmente, la maggior parte di esse hanno toccato il tema gravidanza, ma la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non si è tirata indietro. Ecco cosa ha rivelato.

Gravidanza non cercata

Un utente ha chiesto alla giovane se lei e Goffredo avessero pianificato questa gravidanza. Aurora ha risposto che non ama molto pianificare in generale il suo futuro in modo meticoloso, per questo non la stavano cercando questa gravidanza.

“Non credo ci sia un momento giusto o sbagliato per fare una cosa così, forse un momento ‘migliore’, ma comunque ogni fase della vita porta con sé difficoltà diverse che potrebbero ostacolare una decisione così importante. È talmente grande da necessitare a mio avviso di un po’ di sana incoscienza; non sono mai stata una che ama pianificare meticolosamente il futuro, preferisco accoglierlo così come viene. E ho avuto la fortuna di trovare qualcuno che la vede come me” ha detto la Ramazzotti.

Paura del parto e kg presi

Un altro utente le ha chiesto se avesse paura del parto e in quel caso la giovane ha risposto, in modo un po’ ironico: “Mi ca*o sotto calcola”. Con questa risposta, Aurora ha fatto intendere di essere molto spaventata per questa esperienza. Non solo, un altro follower le ha chiesto anche quanti kg avesse preso, una domanda molto gettonata tra i vip dello spettacolo.

Senza mezzi termini, la Ramazzotti ha risposto: “Not your dic** (Non sono ca**i tuoi, ndr.). Non mi peso da prima di Natale, credo che mi risparmierò queste vacanze“. Insomma, chiedetele tutto ma non informazioni sul peso e sul cibo. Attualmente Aurora si trova nella struttura di QC Terme e Bormio per festeggiare il Capodanno sulla neve con Goffredo Cerza e il suo migliore amico Tommaso Zorzi.