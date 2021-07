Aurora Ramazzotti annuncia: ”Oggi è un giorno speciale”

Aurora Ramazzotti ha nuovi progetti da realizzare in tv nella prossima stagione. Infatti è stata scelta per condurre il nuovo programma ”Mistery Land” al fianco di Alvin. A quanto pare però questa non sarà l’unica novità per la figlia di Michelle Hunziker, amica di Tommaso Zorzi.

Qualche ora fa, su Instagram, ha fatto un annuncio importante, rivelando che ieri è stato un giorno davvero speciale. Dovrà fare, infatti, una cosa a cui tiene davvero molto. Queste sono state le sue parole in merito: “Oggi è un giorno speciale…Oggi giro una cosa a cui tengo davvero, davvero molto…” In merito alla questione però, Aurora, non ha svelato altri dettagli.

AURORA RAMAZZOTTI DICHIARA: ”QUESTO è IL MIO PRIMO VERO PROGETTO” – Dopo aver svelato che ieri sarebbe stato un giorno davvero speciale, Aurora, ha dichiarato che attualmente è molto emozionata perché questo in tv sarà il suo primo vero progetto. Ultimamente ha poi anche attaccato dei giornalisti che hanno usato parole poco carine nei suoi confronti.

Ritornando al ruolo assegnatole nel mondo della tv, la giovane ragazza, ha ufficialmente dichiarato che questo progetto futuro è nato da un incontro, anche se non sappiamo con chi di specifico. Le sue parole in merito sono state: “Il mio primo vero progetto nato da un incontro che mi ha aperto gli occhi a una necessità inderogabile…” .

AURORA RAMAZZOTTI SI RIVOLGE AI FAN: ”PENSATEMI” – La giovane Aurora Ramazzotti poi si è rivolta direttamente ai suoi follower. A questi ha chiesto di riservarle un pensiero. Ha infatti dichiarato: ”Pensatemi…”. Per quanto riguarda i prossimi progetti non sappiamo altro, staremo a vedere cosa deciderà di rivelarci la figlia di due grandi personaggi, ossia Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti.