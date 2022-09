Aurora Ramazzotti, come procede la gravidanza e la sua decisione sui social

Aurora Ramazzotti continua ad aggiornare i suoi follower ma ha ben chiaro il modo in cui vuole viversi questa gravidanza

Aurora Ramazzotti è sempre più al centro del gossip nostrano per aver confermato quello che il settimanale Chi aveva già pubblicato settimane fa, ovvero la sua prima gravidanza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros, quindi, diventerà mamma per la prima volta assieme al compagno Goffredo Cerza, ed è ora di affrontare la spinosa questione dei social.

L’annuncio della gravidanza

Con un simpatico video che ripercorre nel corso degli anni tutte le notizie lanciate sulle sue pseudo gravidanze, Aurora ha confermato di essere incinta e accanto a lei il fidanzato, la voce di mamma Michelle e anche della nonna e Tommaso Zorzi. Un video ironico che ha collezionato parecchi like e commenti.

Aurora ha spiegato di essere serena e felice assieme al suo compagno e anche i futuri nonni Michelle ed Eros sono colmi di gioia per questa notizia. Tuttavia, la giovane donna ha avuto molto da ridire su come sia trapelata la sua notizia in modo del tutto inaspettato e prematuro.

Questione social

Aurora Ramazzotti sta ancora cercando di creare la sua professione, di acquisire esperienza nel mondo dello spettacolo. Spesso è molto difficile poiché in tanti non fanno altro che ricordarle che è la figlia di Michelle ed Eros. Nonostante questo, la giovane ha sempre cercato di farsi un nome indipendentemente dalla sua famiglia.

I social possono essere un vero strumento per diffondere odio, per questo Aurora ha spiegato di aver attraversato non poche difficoltà, soprattutto dopo aver scoperto di essere incinta. La giovane ha spiegato che continuerà ad essere presente online ma con criterio perché una gravidanza deve essere affrontata con tranquillità, serenità e senza essere sottoposti a stress di alcun tipo. “Ci sto provando e vi prometto che tornerò, ma ho bisogno di tempo. Capite che con quello che mi sta succedendo, qualcosa è cambiato e anche di molto” ha rassicurato la giovane.