Aurora Ramazzotti, come procede la gravidanza: il racconto dell’influencer

Aurora Ramazzotti ha chiesto per la prima volta aiuto ai suoi follower su Instagram per un problema che sta attraversando da quando ha scoperto di essere incinta. Seppur non grave, questo piccolo “disturbo” l’affligge tutte le notti, per questo motivo ha chiesto ai suoi follower se fosse normale.

Notti da incubo

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti sta vivendo la sua gravidanza in tranquillità, anche se non è solita nel condividere ogni momento della sua giornata. Tuttavia, la giovane ha chiesto l’aiuto dei follower per un problema che si sta ripetendo costantemente ogni notte e che le crea in un certo senso disagio.

La Ramazzotti, infatti, ha rivelato di fare incubi tutte le notti, di svegliarsi successivamente per andare in bagno e di fare nuovamente brutti sogni. Secondo l’influencer potrebbe trattarsi di una sorta di riflesso, di paure che di manifestano di notte. Ha chiesto ai suoi follower se tutto questo fosse normale.

Inaspettatamente, la giovane ha scoperto tramite diversi follower e donne che hanno da poco partorito che tutto ciò è assolutamente nella norma. Secondo alcuni dipende proprio dalla presa di coscienza sulla gravidanza, dall’accettazione di essere madre con tutte le responsabilità che accadono.

In tanti, dunque, hanno cercato di dare qualche consiglio alla giovane e futura mamma. Qualcuno le ha consigliato di fare meditazione prima di dormire, di staccare un po’ la spina e cercare di rilassarsi il più possibile.