Aurora Ramazzotti, contro un filtro di TikTok: “Ma solo io lo trovo horror?”

Sempre molto attiva sui social, Aurora Ramazzotti è recentemente finita nel mirino dei social dopo alcune sue affermazioni. La giovane influencer ha voluto dire la sua su un nuovo filtro che sta spopolando su TikTok.

“Ma solo io lo trovo horror?” – Nonostante sia in dolce attesa e pronta a diventare mamma per la prima volta, Aurora continua le sue battaglie sui social. Questa volta la ragazza si è scagliata contro un filtro che è attualmente di moda su TikTok.

La ragazza ha deciso di provare il tanto chiacchierato filtro, mostrando la sua reazione in un video. L’effetto rende il volto della Ramazzotti quasi irriconoscibile, tanto che lei stessa non riesce a trattenersi dall’ammettere: “Ma solo io lo trovo horror?”.

Non è la prima volta che la figlia di Michelle Hunziker si scaglia contro i filtri, da sempre al centro di aspre critiche. La ragazza, infatti, si è spesso mostrata al naturale, senza trucco e filtri. Nonostante vari attacchi degli haters, c’è chi apprezza la decisione di Aurora Ramazzotti.

In molti hanno apprezzato il messaggio che ha tentato di mandare la ragazza. Sotto al video in questione, infatti, c’è chi ha così commentato: “Bravissima, dobbiamo sempre amarci così come siamo” Oltre a complimentarsi per la bellezza di Aurora, c’è chi commenta negativamente l’utilizzo dei filtri.