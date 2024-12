Aurora Ramazzotti, dice sì alla proposta di Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti, dopo anni di fidanzamento con Goffredo Cerza, padre di suo figlio Cesare, ha ricevuto la proposta di matrimonio nella capitale inglese. Di fronte al compagno inginocchiato, tra lacrime e gioia, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha detto “si”.

Con il fantastico sfondo del Winter Woonderland e davanti allo sguardo del loro bambino, Goffredo si è inginocchiato e ha posto la famosa domanda, con in mano un anello di diamanti, bramato da qualsiasi donna. Il luogo scelto non è causale. I due, si sono conosciuti nel 2018 proprio a Londra.

Da sei anni ad oggi, non si sono mai separati e dal loro amore, nel 2023 è nato il piccolo Cesare. Proprio in quel occasione, Goffredo regalò ad Aurora un “promise ring”. Al tempo, la neo-mamma, incalzata dalla domande fatte dal web; durante un’intervista a Vanity Fair, chiarì ogni dubbio. Non si trattava di una proposta di matrimonio, disse: “È una pietra della sua famiglia che mi ha regalato al compleanno. È un promise ring, la promessa che ci saremo sempre l’uno per l’altra, il matrimonio non c’entra”.

L’ ombra di una loro unione come marito e moglie sembrava molto lontana. La coppia, prima di procedere verso il grande passo, era concorde nell’avere prima un secondo figlio. Eppure, i piani hanno preso una piega differente. La proposta è arrivata, prima di diventare genitori per una seconda volta.

L’annuncio sul web della fantastica notizia è avvenuto mediante una foto postata sui social. Come didascalia dell’immagine, la figlia del noto cantante ha scritto: ” I said Yes in the place where we fell in love. Ti amo per sempre”. I followers della coppia sono impazziti. I due, molto amati, hanno ricevuto tantissimi messaggi di auguri e congratulazioni, anche dai divi del mondo dello spettacolo. Non resta che aspettare l’arrivo del giorno delle nozze.