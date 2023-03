Aurora Ramazzotti, dolce dedica a papà Eros: “Quanto vorrei…”

Aurora Ramazzotti è sempre più vicina al grande giorno: la giovane, figlia di Eros e Michelle Hunziker, è entrata al nono mese di gravidanza e non vede l’ora di dare alla luce il suo primo figlio. Proprio per le sue condizioni fisiche, la figlia maggiore di Michelle ha dovuto rinunciare ad alcuni eventi, come ad esempio i concerti del padre.

Dolce dedica di Aurora a papà Eros

La futura mamma ha risposto a un amico che l’ha taggata in un post riguardante il concerto del padre, Eros Ramazzotti. Come vi abbiamo anticipato, la condizione fisica di Aurora non le permette di partecipare a eventi di questo tipo, per questo la giovane ha commentato: “Quanto vorrei essere lì con te”, accompagnato da diverse emoji.

Nonostante ciò, Aurora è molto impegnata con la cameretta del nascituro e sta finendo l’album di foto dei ricordi con tutti gli scatti di lei, Goffredo Cerza, i gatti e tutta la famiglia.

Confessioni prima del parto

La quasi neo mamma si è raccontata a tutto tondo in una bella intervista per Vanity Fair: la giovane ha svelato che la sua gravidanza non è stata per nulla semplice, soprattutto il primo trimestre che è il più delicato per tutte.

Amici, conoscenti e parenti la fermavano per strada per aggiornamenti e spesso la giovane li ha trovati inopportuni: “Come va, sei felice… Capisco la buona fede, però è facile diventare inopportuni. È un momento delicato, intimo, pieno di insicurezze. E non è solo perché il primo trimestre è a rischio”.