Aurora Ramazzotti, dolce scatto del figlio Cesare: “Ecco come dorme”

Aurora Ramazzotti, figlia del noto cantante Eros e della showgirl Michelle Hunziker, ha dato alla luce da poche settimane il suo primo figlio, Cesare. La giovane, infatti, è da tempo legata sentimentalmente a Goffredo Cerza, con il quale ha coronato il loro amore con un piccolo bebè.

Scatti quotidiani

Dopo il parto, Aurora ha deciso di staccare un po’ dai social per iniziare ad abituarsi all’idea di essere mamma. Si sa, l’avvento di un figlio non è mai semplice e di certo non esiste un manuale per essere genitori perfetti. Per questo motivo, la giovane si è scollegata qualche giorno dai social per dare la priorità assoluta al suo recupero fisico e al suo bambino.

Tuttavia, ad oggi la figlia della showgirl svizzera pubblica degli scatti quotidiani del piccolo Cesare per aggiornare i follower che l’hanno sempre sostenuta nella sua lunga ed impegnativa gravidanza.

Nelle ultime ore, infatti, Aurora Ramazzotti ha pubblicato tra le sue stories una foto molto dolce e, allo stesso tempo, divertente di suo figlio Cesare. Il piccolo nella foto appare appisolato nel suo lettino ma in una posizione insolita, con il braccino alzato. A questa foto, la giovane ha paragonato il gesto del suo bambino a quello di LeBron James, star del basket.

“Dorme così” ha scritto Aurora su Instagram paragonando le due foto e mostrando una leggera commozione e tanto orgoglio, come se quella posizione potesse in qualche modo essere profetica per il futuro del piccolo.