Aurora Ramazzotti, Fabrizio Corona appoggia i suoi haters: l’epica replica della ragazza

Nei giorni scorsi Aurora Ramazzotti si è ritrovata nuovamente attaccata da un hater. In questo caso il leone da tastiera non si è fermato alla figlia di Michelle Hunziker, ma ha insultato Goffredo Cerza, il compagno, e, addirittura, il piccolo Cesare. Ad appoggiare l’hater è stato Fabrizio Corona, a cui è subito arrivata la replica dell’influencer.

CORONA CONTRO AURORA – Il tutto ha avuto inizio nei giorni scorsi quando un utente, ovviamente tramite profilo falso, ha voluto dire la sua su Aurora e la sua famiglia. Stando a quanto scritto nel commento, l’hater avrebbe visto la figlia di Eros Ramazzotti all’Ikea, non risparmiandosi con gli insulti non solo alla coppia, ma anche al loro figlio:

“Allora, ti ho visto all’ikea stamattina. Tu bruttina ma già sai. Tuo marito boh, accento imbarazzante e in palestra si dimentica di fare le gambe. Il bimbo diretta conseguenza del tutto. Male male un po’ tutto. Addio”.

A spiazzare e ad indignare il popolo dei social è stato quello che è accaduto dopo questo commento di cattivo gusto. Sul portale di Dillinger News, gestito da Fabrizio Corona, e nelle IG Stories di quest’ultimo è stato reso pubblico un articolo in cui l’ex re dei paparazzi sostiene l’hater della Ramazzotti:

“Ma come si fa a non dare ragione a chi ha mandato quel messaggio alla Ramazzotti? Non per il contenuto in sé, ma perché, nel momento in cui si decide di mettere in mostra ogni istante della propria vita e intimità, ogni frame, è inevitabile essere attaccati ed è altrettanto giusto che il popolo, lo stesso che dà loro gloria e fama, possa dire quello che pensa”.

E proseguendo: “Le stesse persone che gridano alla libertà di espressione, sono le prime a chiedere censura e a offrire alla macchina del fango chi non la pensa come loro. A tutto questo hanno dato un nome, solo per colpevolizzare il commento non allineato: bodyshaming”.

Davanti a questo gesto, Aurora Ramazzotti ha deciso di intervenire pubblicamente sui social. Sempre attraverso le storie di Instagram, la ragazza ha così deciso di replicare alle parole di Corona:

“Sono d’accordo! Per questo insegnerò a mio figlio che usare i social per spargere odio non solo è concesso ma è giusto. Toglieteci tutto ma non il diritto di insultare l’aspetto fisico di un’intera famiglia incluso un bambino di un anno. Viva la libertà di espressione ma dietro uno schermo e con un profilo falso!”.