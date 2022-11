Aurora Ramazzotti, i problemi del seno in gravidanza: “Preferivo la mia prima”

Dopo aver annunciato di essere in dolce attesa, Aurora Ramazzotti non manca di condividere con i fan quanto le sta accadendo in questi mesi. Da quanto ammesso da lei stessa sui social, la ragazza non sta affatto apprezzando i cambiamenti dovuti alla gravidanza. Recentemente, infatti, la figlia di Michelle Hunziker si è sfogata sull’aumento del seno che le sta dando non pochi fastidi.

“Preferivo la prima” – Come è già risaputo da tempo, tra i cambiamenti dovuti alla gravidanza c’è quello riguardante il seno. Aurora, infatti, è passata da una taglia a una prima molto più grande, un cambiamento che non ha accettato così bene. Attraverso le sue IG Stories, infatti, la figlia di Eros Ramazzotti ha ammesso il suo fastidio per questo seno grande:

“Tutti i giorni mi arrivano circa 300/400 messaggi sulle mie tet*e. Da membra e fiera del no-tette club in tante mi chiedono come ci si sente ad averle grandi. Posso dire? Stra sopravvalutate”.

La ragazza ha poi aggiunto: “Cioè belle, estetiche, talvolta divertenti ma comunque pesano, quando le tiri fuori dal reggiseno sembra il mostro di Loch Ness che esce con queste vene verdi. E poi quando ti pieghi, ti si appoggiano sulla pancia, preferivo la mia prima”.

Nonostante i fastidi dovuti all’aumento del seno e i problemi del sonno, Aurora Ramazzotti non rinuncia ad allenarsi. Da qualche anno, infatti, la conduttrice ha scoperto la sua passione per il fitness, decidendo di proseguire anche in gravidanza e a dimostrarlo sono i suoi tanti video condivisi sui social.