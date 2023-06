Aurora Ramazzotti, il dolce gesto per l’ex compagna del papà: il commento social

Aurora Ramazzotti ha fatto un bel gesto social per l'ex fidanzata di suo padre Eros, Marica Pellegrinelli: ecco cosa

Marica Pellegrinelli ed Eros Ramazzotti sono stati una coppia per diversi anni e il loro amore ha generato due figli, Rafaela Maria e Tullio Gabrio. Nonostante i due si siano lasciati, l’ex fidanzata del cantante è rimasta in buoni rapporti con Aurora Ramazzotti, la quale ha fatto un bel gesto in occasione di una data speciale.

Marica festeggia il compleanno del nuovo compagno

La modella di origini bergamasche ha conosciuto il DJ e produttore olandese William Djoko. I due, inizialmente, hanno tenuta nascosta la loro frequentazione ma successivamente sono stati paparazzati, per questo hanno detto addio alla loro privacy. Ieri, 30 maggio, Marica ha condiviso sui social degli scatti di coppia per augurare buon compleanno al suo compagno.

“Buon Compleanno anima multitalentuosa che mi ha scelta come compagna di vita (famiglia, danza, passioni, sesso e street food). E per questo mi sento benedetta ogni secondo di aver avuto la fortuna di incontrarti in tutta questa immensità di popoli. Ti amo, ti amiamo” ha scritto la Pellegrinelli sui social.

“Amore sono l’uomo più fortunato del mondo con voi” ha risposto il deejay. Tra i numerosi commenti è comparso anche quello di Aurora, la quale ci ha tenuto a fargli gli auguri di compleanno: “Auguri William” accompagnato da una dolce emoji. Il diretto interessato e la sua compagna hanno risposto teneramente dimostrando come siano rimasti in buoni rapporti.

Chi è William Djoko?

Le sue origini sono per metà camerunesi, da parte del padre, e per metà olandesi-ucraine, da parte della madre. Oggi è uno stimato deejay di musica House ma ha anche un passato da ballerino di salsa. Di lui non si sa molto poiché tiene alla sua privacy ma la storia d’amore con Marica è iniziata nel dicembre del 2021.