Aurora Ramazzotti, il rapporto tra Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: “Loro sono tornati a essere amici”

Recentemente Aurora Ramazzotti è tornata a raccontarsi, parlando del ritrovato rapporto tra i suoi genitori: Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti.

“Loro sono tornati ad essere amici” – Il 28 giugno Aurora tornerà sul piccolo schermo. La ragazza, insieme ad Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato, condurrà Love MI, l’evento musicale che si terrà a Piazza del Duomo e sarà in diretta su Italia Uno. L’influecer, inoltre, è apparsa nel nuovo videoclip musicale del padre, insieme a mamma Michelle.

Riguardo ai genitori e al loro rapporto, la Ramazzotti al Corriere ha raccontato cosa è accaduto tra loro due nell’ultimo anno:

“Nell’ultimo anno sono cambiate tante cose, loro sono tornati a essere amici e per me è una sensazione bellissima. L’anno scorso per la prima volta dopo tanti anni abbiamo festeggiato tutti insieme il mio compleanno, è un cerchio che si chiude, per me e per loro; è anche un bel messaggio per i tanti che si separano e pensano che non si recupereranno mai i rapporti”.

A dimostrarlo, come già detto in precedenza, è stata anche la partecipazione di Michelle al videoclip musicale del nuovo singolo di Eros. Riguardo alla presenza sia della madre che sua, Aurora ha rivelato che suo padre: “Ha fatto una sorpresa a me e mia mamma perché ci siamo trovate sul set senza sapere l’una dell’altra. È stato un gesto di cuore”.