Aurora Ramazzotti, il simpatico momento tra il piccolo Cesare e il papà: “Pistolino incontrollato”

Fin dall’annuncio ufficiale sui social, Aurora Ramazzotti ha deciso di condividere la sua quotidianità sull’avanzare della gravidanza. Un mese fa, precisamente il 30 marzo, è venuto alla luce Cesare Augusto, il primo figlio dell’influencer e del compagno Goffredo Cerza. Il neo-papà ha recentemente deciso di condividere sui social un simpatico momento che lo vede protagonista insieme al figlio.

“Pistolino incontrollato” – Ancor prima della sua gravidanza, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti si è sempre mostrata molto attiva sui social. Con la sua ironia e solarità la ragazza ha spesso condiviso la sua vita con i suoi tanti follower, decidendo di far così anche quando era in dolce attesa.

Una volta diventata mamma, l’influencer ha continuato a voler condividere con i suoi tantissimi fan la sua nuova vita. Al contrario suo, Goffredo, oltre ad essere estraneo al mondo dello spettacolo, si è sempre mostrato molto riservato sui suoi account social. Dalla nascita del piccolo Cesare Augusto, però, il ragazzo ha deciso di aprirsi un po’ e di mostrare la paternità al popolo del web.

Tra i tanti momenti condivisi su Instagram insieme al figlio, uno in particolare ha suscitato l’ilarità del pubblico dei social. Nel dettaglio, si tratta di un immagine che mostra Goffredo dopo il cambio pannolino al piccolo. Come spesso accade in questi casi, il bambino ha fatto la pipì addosso al papà.

Nel post in questione il compagno di Aurora ha deciso di mostrarsi con la maglietta inzuppata, che ha ovviamente scatenato i like e i commenti. Sotto lo scatto, infatti, c’è chi si è lasciato andare a simpatici commenti come tipo: “Ti ha benedetto”, “Classica medaglia da pistolino incontrollato”, “Bisogna essere veloci” e “Porta bene, fidati”.