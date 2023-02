Aurora Ramazzotti, il web impazzisce: come potrebbe chiamare suo figlio

Manca letteralmente poco al parto di Aurora Ramazzotti e tutto il web è già in fermento per la possibilità di sapere come verrà chiamato il bambino

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker presto partorirà e il web è totalmente impazzito. L’attesa è tanta e la voglia di sapere come verrà chiamato il bambino lo è ancor di più.

Qualcuno, però, sembra aver già anticipato la possibilità di sapere come si chiamerà il figlio della influencer. Infatti, il nonno del bambino, Eros Ramazzotti, è stato intervistato dal settimanale Oggi e ha parlato anche del nipotino in arrivo.

Le dichiarazioni di Eros

Qui di seguito le dichiarazioni di Eros Ramazzotti ai microfoni di Oggi: “È un maschietto, ma non so ancora che nome gli daranno. Le scelte dei figli sono sacre. Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice, ma adorerò qualsiasi nome avrà mio nipote. Il più grande investimento che uno possa fare nella propria vita è riconoscere che il rapporto genitoriale è un grande regalo”.

Il cantante, inoltre, non ha escluso la possibilità di diventare ancora padre: “Non mi interessa quel che pensa la gente”, spiega al settimanale. “Se uno si innamora fa quello che sente. Quando troverò la mia anima gemella, perché escludere a priori una nuova paternità? E io infatti non lo escludo”. Eros, dunque, non sembra sapere molto sulla vicenda ma sarà comunque contento, come è giusto che sia, del nuovo arrivato in famiglia. Il rapporto con Michelle sembra essere saldo nonostante la rottura e l’arrivo del bambino potrebbe cementarlo.