Aurora Ramazzotti, in dolce attesa? La reazione di Michelle ed Eros

Da giorni non si fa altro che parlare della presunta gravidanza di Aurora Ramazzotti. Nonostante la ragazza non abbia ancora commentato apertamente il gossip, il settimanale Chi ha parlato della reazione avuta da Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti alla notizia della gravidanza.

LA REAZIONE DEI FUTURI NONNI – Il tutto ha avuto inizio qualche mese fa, quando Michelle e Aurora sono state paparazzate mentre acquistavano in un test di gravidanza in farmacia. A quei tempi, però, non era chiaro per chi fosse, almeno non fino a qualche giorno fa.

Stando ad alcune testate giornalistiche, la Ramazzotti sarebbe in dolce attesa. Tra qualche mese, quindi, lei e Goffredo Cerza, suo fidanzato da 5 anni, diventeranno genitori. Nonostante non sia aggiunta alcuna conferma da parte di Aurora, recentemente si è parlata della reazione di Michelle ed Eros.

Dopo la fine delle loro relazioni, la Hunziker e l’ex marito hanno riallacciato i rapporti. I due, infatti, c’è una profonda amicizia che, però, ha fatto sognare i fan e sperare in un ritorno di fiamma. Ad oggi, però, tra i due c’è solo un profondo affetto.

A parlare della loro reazione nel sapere che a breve diventeranno nonni, ne ha parlato il settimanale di Alfonso Signorini. I due ex coniugi si sarebbero confidati con i loro amici, rivelando di essere felicissimi per la notizia. I due, inoltre, vorrebbero già parlarne, ma rispettano la decisione della figlia e del compagno di attendere ancora un po’.