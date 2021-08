Aurora Ramazzotti, in vacanza con la Di Benedetto: tra disavventure e gag

Dopo le fine delle riprese di un programma condotto insieme ad Alvin, Aurora Ramazzotti ha deciso di concedersi una meritata vacanza. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti non è partita da sola a Ibiza. Al fianco di Aurora ci sono Paola Di Benedetto, nota per la sua vittoria al GF Vip, e Ludovica Ajelli ed Enrica Tacchi . Nonostante siano in vacanza da solo tre giorni, le due amiche hanno dato il via a divertenti gag e inaspettate disavventure.

TRA GAG E DISAVVENTURE – Come mostrato dalle sue tante IG Stories, Aurora si sta concedendo un breve periodo di relax ad Ibiza insieme all’ex Madre Natura. Le due sono amiche da anni, tanto che durante il percorso di Paola al GF Vip, la Ramazzotti non ha mai mancato di dimostrare il suo sostegno verso l’amica.

Già dal primo giorno ad Ibiza, le due ragazze hanno subito voluto condividere con i fan la loro prima disavventura durante il volo di arrivo, ritardando di non poche ore l’atterraggio. Una volta giunte a destinazione, le due amiche hanno deciso di mostrare il primo simpatico siparietto. Aurora e Paola si sono mostrate mentre si spalmavano la crema solare a vicenda, con l’ex gieffina che terminava sculacciando, ironicamente, il lato B di Aurora.

Le disavventure per Aurora Ramazzotti, però, non sono finite con il volo. La ragazza, molto attiva sui social, ha voluto raccontare ai tantissimi fan cosa l’è accaduto durante il terzo giorno di vacanza:

“Terzo giorno di vacanza, tutto meraviglioso, ma non capivo come mai negli ultimi giorni mi rodesse sempre il c*** più del solito”, ha ammesso, per poi continuare: “Oggi l’ho capito, mi sono venute le mestruazioni con sette giorni di anticipo. Grazie, a posto…”.