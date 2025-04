Aurora Ramazzotti, in vacanza con papà Eros: assente mamma Michelle

Vacanze di primavera all’insegna del sole e della famiglia per Aurora Ramazzotti, che ha scelto le spiagge di Playa Del Carmen, in Messico, per una pausa in compagnia dei suoi affetti più cari. Con lei il compagno Goffredo Cerza, il figlio Cesare, e il papà Eros Ramazzotti. Agli occhi attenti del popolo dei social non è sfuggita l’assenza della mamma Michelle Hunziker.

L’ASSENZA DI MICHELLE – Le immagini condivise da Aurora su Instagram raccontano giornate spensierate tra passeggiate, mare cristallino e risate in famiglia. Tra i momenti più teneri, lo scatto del piccolo Cesare alle prese con il guacamole, tanto da far scherzare la mamma: “A fine vacanza si trasformerà in guacamole!”.

A rendere ancora più speciale la vacanza, la presenza dei fratellastri Raffaella Maria e Gabrio Tullio, figli di Eros e Marica Pellegrinelli. In uno degli scatti, Raffaella tiene per mano Cesare, mentre Gabrio lo accompagna nel passeggino: una scena che ha emozionato i follower e rafforzato l’immagine di una famiglia allargata e affiatata.

A colpire però è stata l’assenza di Michelle Hunziker, che da sempre mantiene un ottimo rapporto sia con la figlia Aurora che con l’ex marito Eros. La sua mancata partecipazione non ha tardato a sollevare domande e ipotesi.

Nessuna crisi familiare, però: stando a quanto trapelato, la conduttrice sarebbe rimasta in Italia per gli impegni televisivi legati alla nuova stagione di Striscia la Notizia, al fianco di Gerry Scotti. Michelle avrebbe trascorso le festività pasquali al mare con le figlie Sole e Celeste, avute da Tomaso Trussardi, preferendo restare vicino casa.

C’è anche chi ipotizza che il viaggio sia stato pensato come un momento speciale tra padre e figlia, per recuperare un po’ di tempo insieme, da dedicare anche al piccolo Cesare e a Goffredo. Un’occasione preziosa, considerati i ritmi frenetici di entrambi.

In ogni caso, nessuna tensione all’orizzonte. Michelle ed Eros continuano a mantenere un rapporto sereno e rispettoso, segno di una famiglia che, sebbene divisa in più nuclei, resta profondamente unita.