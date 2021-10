Aurora Ramazzotti, interessata ad avventurarsi in un nuovo format? “Partecipare ad un reality? Dipende dal tipo”

Nota e seguitissima sui social, Aurora Ramazzotti a breve sbarcherà nuovamente sul piccolo schermo. Dopo aver vestito i panni della iena, la figlia di Eros Ramazzotti è pronta ad esordire nel ruolo di conduttrice, più precisamente divulgatrice. A parlare di questo nuovo progetto, ma anche del suo futuro, è stata proprio la ragazza in una recente intervista a SuperguidaTv.

“Partecipare ad un reality? Dipende dal tipo” – Riguardo al futuro televisivo della Ramazzotti e ai suoi possibili progetti, non è certamente mancato l’argomento “reality”. Come si è potuto ben notare, infatti, nell’ultimo periodo ha preso piede questa tipologia di format, coinvolgendo i personaggi popolari della TV e dei social.

Sulla possibilità di vederla in un reality, Aurora ha ammesso: “Partecipare ad un reality? Dipende dal tipo. Mi piacerebbe molto fare Pechino Express perché amo l’avventura. Non mi dispiacerebbe neanche partecipare all’Isola dei Famosi ma il coraggio non lo avrei mai perché non potrei stare un giorno senza cibo.”

“Alvin è stata una scoperta” – Durante l’intervista inevitabilmente si è parlato del nuovo programma che vedrà Aurora protagonista. Questa sera su Italia 1 andrà in onda la prima puntata di Mistery Land, condotta dalla Ramazzotti e da Alvin. Riguardo al suo compagno d’avventura, la figlia di Michelle Hunziker ha ammesso:

“Alvin è stata una bellissima scoperta. E’ nata una bella sintonia ed è qualcosa che sicuramente si noterà guardando il programma.”

Sul programma, invece, Aurora ha rivelato di aver ricevuto dei consigli da Roberto Giacobbo. Parlando dei fenomeni paranormali, a cui lei non ha mai assistito, la conduttrice ha spiegato:

“Speravo di vivere in prima persona queste situazioni ma una cosa che ho imparato facendo questo programma è che non tutti sono predisposti a vivere determinate situazioni. Bisogna aspettare.”