Aurora Ramazzotti, la dedica di papà Eros durante il concerto: “Grazie Auri”

Dopo tanto discutere, nei giorni scorsi è arrivata la conferma ufficiale: Aurora Ramazzotti è in dolce attesa. Durante il concerto del padre Eros, la ragazza ha ricevuto una bellissima e dolce dedica.

“Grazie Auri” – Attraverso un video pubblicato su Instagram, pochi giorni fa Aurora ha annunciato la sua prima gravidanza. Nel dare la lieta notizia, la ragazza si è scusata con i suoi amici per non aver detto nulla, ma, come spiegato, per lei e Goffredo Cerza (compagno e padre del futuro nascituro) non era ancora il momento.

Presente al concerto di Erosa Ramazzotti all’Arena di Verona, la ragazza si è trovata protagonista di una dolce dedica da parte del padre. Durante l’esibizione di Un’emozione per sempre, uno dei suoi tanti successi, l’artista si è fermato per dire “Ti amo”.

Le emozioni, come mostrato dal video divenuto virale, non sono finite lì. Eros, infatti, si è lasciato andare a una commovente e dolce dedica destinata alla figlia:

“Mi fai diventare nonno, lo voglio sul palco a cantare con me, che sia maschio, che sia femmina. L’importante è che stia bene e che venga in un mondo migliore. Grazie Auri, ti amo!”