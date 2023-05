Aurora Ramazzotti, la foto inedita di mamma Michelle: “Non ho mai visto questa foto di mia madre”

Aurora Ramazzotti ha stupito tutti i suoi follower con una foto inedita della madre, Michelle Hunziker, che non aveva mai visto neppure lei in casa. Uno scatto che dimostra quanto le due, in barba ai commenti negativi sui social, siano in realtà molto simili.

La foto inedita di mamma Michelle

Michelle Hunziker è sicuramente una delle showgirl più belle, talentuose e apprezzate del panorama televisivo italiano e svizzero. La donna, diventata nonna per la prima volta a fine marzo, è molto amata dagli italiani e i suoi show sono sempre seguiti con tanto interesse. La figlia Aurora sta cercando pian piano di seguire i suoi passi buttandosi nel mondo della televisione ma anche della musica (grazie a papà Eros). Tuttavia, da sempre il mondo del web tenta di metterle a confronto, non solo sul lato professionale, ma anche quello fisico.

Aurora è una bellissima ragazza, eppure il web delle volte sa essere tanto cattivo. In molti hanno accusato la giovane di non essere all’altezza della mamma, di non essere così bella o talentuosa. Questa volta, però, dovranno ricredersi perché la giovane Ramazzotti ha pubblicato tra le sue stories una foto di sua madre e la somiglianza tra le due è davvero notevole. Tale madre, tale figlia.

“Oh wow, questa foto di mia madre non l’avevo mai vista” ha commentato sorpresa Aurora, da poco madre anche lei del piccolo Cesare Augusto. Una foto che dimostra il contrario delle accuse fatte da alcuni utenti sul web.

Come prosegue la vita da mamma

Aurora e Goffredo Cerza sono diventati genitori del piccolo Cesare Augusto a fine marzo e tra alti e bassi l’avventura da neogenitori è iniziata e prosegue. La Ramazzotti cerca di passare più tempo possibile con il piccolo tentando però di riprendere anche con il lavoro. Ad esempio, qualche giorno fa, Aurora ha cominciato la giornata con trucco e parrucco per uno shooting.