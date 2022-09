Aurora Ramazzotti, la notizia sulla gravidanza l’ha fatta arrabbiare: parola di Alfonso Signorini

La gravidanza di Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros, sta facendo velocemente il giro di tutti i social riempiendo pagine e pagine di giornali di gossip e testate online. Al momento, però, la giovane non ha confermato o smentito nulla pertanto il dubbio resta.

Esclusiva di Chi

La notizia è stata lanciata per la prima volta da Chi, settimanale diretto dal re del gossip Alfonso Signorini. Tra le pagine dedicate a questo enorme scoop, i giornalisti hanno raccontato tutta la storia. La giovane è stata sorpresa in una farmacia assieme a sua madre per comprare un test di gravidanza uscito poi positivo. Il settimanale ha raccontato tutta la storia allegando anche le immagini per avvalorare la notizia.

Aurora arrabbiata con Signorini: “Non lo sapevo”

Intervistato dal Corriere della Sera, Alfonso Signorini è tornato a parlare della gravidanza non confermata né smentita della figlia di Eros e Michelle. “Quanto ho fatto arrabbiare Aurora? Eh, credo tanto. Dopo ho saputo che non aveva ancora superato il terzo mese” si è giustificato il direttore del settimanale spiegando di non essere a conoscenza delle tempistiche.

Effettivamente i primi tre mesi di gravidanza sono sempre particolari e molto difficili da superare ed è per questo che le future mamme tendono a “nascondersi” per un po’ prima di dare la lieta notizia. Ora resta il dubbio: se lo avesse saputo prima, Alfonso avrebbe bruciato la notizia? L’avrebbe data lo stesso? “No. Ma mi dicono che ora vada tutto bene e che lei sia felicissima” ha sottolineato il giornalista. Secondo le ultime indiscrezioni, il parto dovrebbe avvenire a gennaio.

Chi è Goffredo Cerza

Goffredo è il fidanzato di Aurora da ormai cinque anni. Il giovane è un business analyst e ha conosciuto la dolce Ramazzotti anni fa grazie a degli amici in comune. Da quel momento i due non si sono più lasciati, il loro amore si è rafforzato sempre più. Il ragazzo inoltre va molto d’accordo con la famiglia della 25enne.