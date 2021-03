Aurora Ramazzotti, la ragazza su Instagram: “Ho una brutta notizia da darvi…”

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha un cospicuo seguito sui social, ben due milioni di follower. La ragazza, infatti, è sempre attiva e pronta a raccontare la sua quotidianità ai fan. In queste ultime ore, però, Aurora ha annunciato ai fan di non aver mantenuto una promessa fatta proprio a loro, vediamo di cosa sta parlando.

AURORA RAMAZZOTTI SUI SOCIAL – Dopo la sua esperienza ad X-Factor, Aurora Ramazzotti ha intrapreso un’altra esperienza in televisione, a Le Iene. Non sono mancate le polemiche di chi accusa la giovane ragazza di essere in qualche modo raccomandata dai genitori molto famosi in Italia. La stessa Aurora ha ammesso di essersi spesso sentita ferita a causa di queste dichiarazioni.

Nonostante i suoi impegni, la ragazza è molto attiva sui social dove intrattiene i suoi follower. In queste ore, infatti, ha svelato: “Ho una brutta notizia da darvi… domani niente rubrica perché devo lavorare ma poi la recuperiamo”.

L’influencer, infatti, utilizza i suoi canali social per parlare alle persone, sensibilizzarle su argomenti delicati come il body positivity e il body shaming, ma anche per condividere contenuti ironici e divertire i suoi follower.

In una recentissima intervista rilasciata a Vanity Fair Italia, Aurora Ramazzotti ha confessato: “Mi è arrivata una telefonata, è successo tutto molto velocemente senza che avessi modo di realizzarlo e mi ci sono buttata a capofitto. D’altronde, ho sempre voluto farlo”.