Aurora Ramazzotti, la replica alle parole di Selvaggia Lucarelli: “Per questo nessuno fiatò”

A dire la sua sulla questione che vede protagonista Chanel Totti, è Aurora Ramazzotti. Dopo il tweet di Selvaggia Lucarelli, dove paragonava il caso di Chanel a quello di Aurora, avvenuto quando aveva 15 anni, la figlia di Eros ha deciso di replicare.

IL TWEET DI SELVAGGIA – Ha creato un vero e proprio scalpore il caso che ha visto protagonista Chanel, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti. La 13enne è stata paparazzata durante una giornata al mare con la famiglia, ma a scaturire lo sdegno è stata la copertina di una rivista. Nell’ultimo numero di Gente, sulla copertina appare l’ex capitano della Roma insieme alla figlia, quest’ultima immortalata con indosso un due pezzi, il viso oscurato, ma il lato b ben visibile. Una scelta questa, che ha fatto finire al centro della bufera la dirigente della rivista, Monica Mosca.

Oltre alle parole di Totti e Ilary, sono stati tanti i commenti in sostegno di Chanel. Ad intervenire è stata anche la Lucarelli, volendo commentare l’impatto mediatico suscitato da questa situazione.

“Aurora Ramazzotti aveva 15 anni – scrive Lucarelli – Nessuno fiató. E la lista sarebbe lunga”, ha così scritto la giornalista su Twitter, allegando la foto della coperta di Oggi. In quel numero ad essere ritratte erano Aurora e mamma Michelle, entrambi in bikini e fotografate di schiena. CLICCA QUI PER VEDERE LA FOTO.

“Per questo nessuno fiatò” – Tramite le IG Stories, la Ramazzotti ha voluto commentare le parole della Lucarelli:

“Non erano tempi social, per questo ‘nessuno fiatò’. Non credo che solo perché nessuno si è ribellato all’epoca debba normalizzarsi oggi una cosa che è sbagliata. Questa cosa (come tante altre analoghe) ha inciso indelebilmente sulla mia crescita e non auguro a nessuno di passare quello che ho passato io. Ne sto pagando i conti ancora adesso”.

Aurora ha poi concluso così la sua replica e il suo pensiero riguardo questa situazione: “Benché concordi con il fatto che oggi ci si indigni troppo per tutto, penso ci siano alcune cose per cui BISOGNA indignarsi. I ragazzini (e non solo) sono già traviati da ideali inesistenti che gravano sul loto benessere mentale. Questo potrebbe essere un piccolo passo verso un cambiamento che merita di avvenire da molto tempo”.