Aurora Ramazzotti, la repliche alle dure parole dell’hater: “…tu così brutta”

Ancora una volta Aurora Ramazzotti ha dato prova del suo carattere forte e di non avere peli sulla lingua. Come molti vip, anche la Ramazzotti deve fare i conti con i commenti negativi degli hater. La ragazza ha però ampiamente dimostrato di saper rispondere a tono agli invidiosi, come è accaduto anche oggi.

“…tu così brutta” – Solo qualche settimana fa Aurora si era resa protagonista sui social per la sua “denuncia” verso gli inganni dei filtri di Instagram. Per l’occasione, la ventenne ha deciso di mostrarsi al naturale, postando sui social una sua foto in primo piano dove è ben evidente l’acne. “Ho pensato che viviamo in un mondo in cui mi devo fare un problema a pubblicare una foto perché ho i brufoli. Allora ho pensato di pubblicarla lo stesso con un testo che sensibilizzasse le persone sul fatto che viviamo in un mondo che ci impedisce di essere noi stessi”, così aveva spiegato la figlia di Michelle Hunziker. Dietro questo forte gesto, si cela una dura battaglia verso l’accettazione di se stessa.

Aurora è stata spesso vittima dei commenti negativi degli hater, messa costantemente a confronto con la nota e bella mamma Michelle. La ragazza ha da tempo deciso di rispondere a queste frivole e cattive accuse.

“Tua madre così bella, tuo padre è bello, i tuoi fratelli bellissimi e tu così brutta”, le ha così scritto in privato un utente, rispondendo ad una delle IG Stories della Ramazzotti. La ragazza ha deciso di rispondere, mostrando ancora una volta il suo bel caratterino e l’ironica che la contraddistingue.

LA REPLICA DI AURORA – Nel ricevere questa “accusa”, Aurora Ramazzotti ha deciso di fare lo screenshot e rispondere per le rime. Con educazione e senza abbassarsi ai livelli dell’hater, la ragazza ha replicato: “Meglio essere brutti fuori o brutti dentro?”.