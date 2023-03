Aurora Ramazzotti, la simpatica foto del gatto: “Anche oggi non ha partorito”

Manca sempre poco al parto di Aurora Ramazzotti, ad ironizzare è proprio lei attraverso una IG Story. La ragazza, infatti, ha condiviso una buffa foto che mostra il suo gatto, il tutto accompagnato con una simpatica frase.

“Ancora non ha partorito” – Sempre molto attiva sui social, la figlia di Michelle Hunziker tiene aggiornati i fan sulla sua prima gravidanza. Aurora, infatti, a breve darà alla luce il suo primo figlio, avuto con il compagno Goffredo Terza. Non si sa molto sul futuro nascituro, se non che sarà del segno dell’Ariete, proprio come Tommaso Zorzi, migliore amico della Ramazzotti.

Ad accompagnarla in questo delicato e importante momento, non sono solo il compagno e i suoi affetti più cari. Al fianco di Aurora, infatti, c’è anche Saba, il suo bellissimo gatto persiano dal pelo tigrato. Il felino ha anche un profilo Instagram che conta ben 30mila follower.

È proprio Saba ad essere protagonista di una IG Story che finita nel mirino degli utenti del web. Nella storia in questione, si vede il gatto intento ad osservare la sua padrona, il tutto accompagnato da una simpatica didascalia: “E anche oggi non ha partorito”.

Con l’ironia che da sempre la contraddistingue, Aurora Ramazzotti ha voluto far sapere ai follower che non ha ancora partorito. I fan, quindi, dovranno attendere un altro po’ per scoprire se l’influencer avrà un maschio o una femmina e il nome del bebè in arrivo