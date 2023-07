Aurora Ramazzotti, la sua esperienza con il parto cesareo: “Non lo accettavo”

Attraverso il box domande aperto nelle sue IG Stories, Aurora Ramazzotti ha risposto alle tante curiosità dei fan sulla sua nuova vita da mamma. La figlia di Michelle Hunziker ha così raccontato la sua esperienza, in particolar modo quella vissuta con il parto cesareo.

“Non lo accettavo” – Sempre molto attiva sui social, Aurora è solita condividere con i followers la sua quotidianità. Proprio per questo la figlia di Michelle Hunziker, da poco diventata mamma per la prima volta, ha voluto parlare della maternità. Nei mesi scorsi, infatti, la ragazza ha dato alla luce Cesare Augusto, avuto dal compagno Goffredo Cerza.

Parlando proprio del compagno, la Ramazzotti ha ammesso che il loro rapporto è cambiato in meglio: “È ancora più bello. Ho sempre saputo che sarebbe stato un papà stupendo e così è. La nostra complicità si fortifica ogni giorno”.

Per la prima volta da quando è nato il piccolo Cesare, Aurora Ramazzotti ha rivelato di aver avuto un parto cesareo e non naturale. Su questo punto, la ragazza ha ammesso: “Quando dico non programmate niente intendo questo, le cose possono cambiare da un secondo all’altro. È nato con un taglio cesareo e in 20 minuti era sul mio petto”.

Ha inoltre ammesso che, inizialmente, non accettava di non aver partorito in modo naturale. Alla fine, però, ha compreso che le cose dovevano andare così: “Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così”.