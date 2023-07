Aurora Ramazzotti, lo stesso trattamento di mamma Michelle: quanto costa?

In quest’ultima settimana Aurora Ramazzotti ha deciso di volare in Sardegna, concedendosi così dei giorni di relax. Al suo fianco, oltre al compagno Goffredo Cerza e al piccolo Cesare, ci sono anche la famiglia e i suoi amici più cari, Tommaso Zorzi e Sara Daniele.

In questi giorni di relax, la Ramazzotti si sta cimentando in diverse esperienze. Come mostrato proprio dall’influencer, lei e il compagno hanno deciso di sottoporsi ad un trattamento particolare, lo stesso fatto in precedenza da Michelle Hunziker.

SEGUENDO L’ESEMPIO DI MAMMA MICHELLE – Per Aurora, questa è la prima estate da mamma. Proprio per evitare di mettere a rischio bambino, la ragazza sta evitando di andare al mare nelle ore più calde. Al suo fianco c’è sempre il suo Goffredo, con cui la figlia della Hunziker si è sottoposta ad un particolare trattamento estetico.

Si tratta di una pratica fatta all’interno della criosauna o criocamera, dove la persona arriva ad affrontare a temperature che vanno fino a -130° per una durata di circa 3 minuti. A documentare il tutto è stata proprio Aurora Ramazzotti attraverso le sue IG Stories.

Nelle storie in questione si vede Goffredo riuscire a resistere a queste bassissime temperature, mentre la stessa cosa non si può dire della compagna. La figlia di Eros Ramazzotti, infatti, non ha smesso un attimo di muoversi, sicuramente nel tentativo di riscaldarsi. Stando a quanto riportato sul listino prezzo, il trattamento si aggira tra i sessanta e i tremila euro in base all’abbonamento che si sceglie di sottoscrivere.