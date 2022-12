Aurora Ramazzotti, nozze in vista con Goffredo Cerza? Il dettaglio notato dai fan

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza ormai fanno coppia fissa da diversi anni, in più la figlia di Eros e Michelle Hunziker è in dolce attesa. I due si amano moltissimo, quest’anno forse un po’ di più considerando che presto saranno mamma e papà. La coppia ha trascorso le festività natalizie in compagnia della famiglia di lui tra scherzi, abbracci e risate.

L’ironia di Aurora

Come in molti sapranno, durante le feste di Natale si è soliti mangiare tanto cibo, soprattutto dolci che fanno leccare i baffi. Infatti, ironizzando sulla sua gravidanza, la figlia di Michelle ha detto: “Il primo Natale in cui non mi sono dovuta sbottonare i pantaloni a fine cena perché i bottoni li ho già abbandonati da mo’. E anche il primo Natale in cui ho provato 9 panettoni. Tutto nella norma. Auguri regà”.

Matrimonio con Goffredo in vista?

Oltre l’ironia di Aurora, però, i follower hanno notato un dettaglio molto particolare che potrebbe preannunciare un matrimonio. Nelle foto pubblicate, infatti, si nota un grosso anello che simpaticamente i follower hanno chiamato “Brillocco”.

Questo dettaglio sulla mano sinistra della Ramazzotti è stato notato da diversi utenti social, i quali hanno iniziato a chiedersi se ci fosse un matrimonio in vista. La coppia per ora non ha annunciato nulla, pertanto l’anello potrebbe semplicemente trattarsi di un regalo di natale.

Dettagli sulla gravidanza

Aurora sta vivendo una gravidanza complessa a causa di alcuni disturbi del sonno e un seno troppo eccessivo. Il bebè in arrivo non nascerà in Italia bensì in Svizzera, nella Clinica Sant’Anna di Sorengo, lo stesso luogo dove è nata Aurora Ramazzotti. Chi, settimanale diretto da Alfonso Signorini, l’ha rinominata “la clinica dei vip”.