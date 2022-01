Aurora Ramazzotti, retroscena sulla separazione della madre: “Non ne poteva più di vederla soffrire”

A sostenere Michelle Hunziker in questo periodo difficile della sua vita è Aurora Ramazzotti, la figlia avuta dal precedente matrimonio con Eros Ramazzotti. Come annunciato ufficialmente negli ultimi giorni, è arrivato al capolinea il matrimonio tra la conduttrice e Tomaso Trussardi. Una notizia che ha confermato le voci sulla crisi che la coppia si ritrovata da tempo ad affrontare.

Cosa ne pensa di tutto ciò Aurora? A svelare qualche retroscena è stato il settimanale Chi nell’ultimo numero in edicola. Il magazine ha infatti riportato delle confidenze che la ragazza avrebbe fatto agli amici riguardo proprio la crisi tra la madre e il suo oramai ex marito.

“Non ne poteva più di vederla soffrire” – Stando a quanto riportato dal settimanale di Alfonso Signorini, la Ramazzotti: “Aurora avrebbe confidato agli amici che non ne poteva più di vedere la madre soffrire”. Un malessere che però la ragazza non ha mai voluto esternare per rispetto nei confronti di sua madre.

La crisi tra Michelle e Tomaso, stando alle ultime indiscrezioni, andava avanti già dall’inizio del lockdown. Sebbene non avesse detto nulla alla conduttrice, Aurora avrebbe deciso di confidarsi con gli amici più intimi. Riguardo l’ex marito della madre, c’è un altro retroscena che però coinvolge Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora.

Stando a quanto rivelato da Chi, appena laureato Goffredo avrebbe dovuto iniziare a lavorare proprio per l’azienda di Trussardi. Un lavoro che però non ha mai avuto un reale inizio. Su queste ultime rivelazioni non è ancora giunto il commento da parte di Aurora Ramazzotti che sulla separazione della madre non si è ancora esposta.