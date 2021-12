Aurora Ramazzotti, ricorsa al ritocchino estetico? Parla un chirurgo

Molto amata sui social, Aurora Ramazzotti è riuscita a conquistare una fetta abbastanza sostanziosa di follower grazie al suo essere esuberante senza avere peli sulla lingua. Inoltre, la ragazza ha fin da subito saputo dimostrare di saper trattare ogni argomento, dal più frivolo al più serio.

Non tutti, però, sanno che anni fa l’influencer si è trovata al centro del gossip per un presunto ritocchino estetico. Si è infatti ipotizzato che la Ramazzotti fosse ricorsa al chirurgo estetico, tanto da chiedere il parere di un esperto.

RITOCCO ESTETICO? – Qualche anno fa, degli scatti fatti ad Aurora durante una vacanza hanno fatto ipotizzare che la ragazza si fosse rifatta il seno. Da quelle immagini, scattate a Forte dei Marmi mentre era in vacanza con Sara Daniele, la figlia di Pino Daniele, si è notato un certo aumento del decolleté.

Davanti a queste supposizioni, la Ramazzotti ha sempre scelto di non rispondere. A chiarire la situazione è stato un chirurgo estetico, Maurizio Vignoli, che ha affermato: “A 18 anni mi sembra un po’ troppo tardi per un cambio di forma dovuto ad un passaggio ormonale. Il seno nuovo è un regalo che le ragazze chiedono per la maggiore età. Se c’è stato un intervento non si è esagerato con il volume e la correzione è garbata, con forme adeguate a un fisico abbastanza minuto“.