Aurora Ramazzotti è da poco diventata mamma. La sua vita si è colorata di azzurro con l’arrivo del piccolo Cesare. Un momento gioioso per lei ed il suo compagno Goffredo. Come tutte le persone dello spettacolo, anche per lei è complicato riservare i momenti della propria vita personale. La vita di Aurora è circondata dal giorno della sua nascita, tra paparazzi e fan. Il motivo? Il successo e la fama dei suoi genitori.

Le immagini della coppia sono spesso riportate sul web, il quale non riserva sempre parole dolci e affettuosi. Una delle ultime foto postate dalla giovane mamma, ha scatenato tantissimi commenti mediatici. Tantissimi hanno criticato alcune frasi di Aurora in veste di mamma.

Aurora e la foto di famiglia, chi scatta?

Durante una passeggiata per City Life, Aurora Goffredo e il piccolo Cesare si sono messi in posa per un tenero scatto familiare. La domanda che è sorta spontanea a tutti è stata: “Chi scatta la foto?”

Nei giorni precedenti la Ramazzotti è stata criticata fortemente sui social, a causa di alcuni momenti di aria che la ragazza si è concessa lontana dal figlio. Alla luce di questo, la foto scattata è stata condivisa per mettere a tacere le voci?

Secondo alcuni fan, quest’ultima foto pubblicata serve a dare una conferma importante, ovvero che mamma e figlio sono sempre insieme e a smentire ogni malalingua. Altri seguaci invece sostengono che quella postata, è una semplice foto di famiglia, un modo per condividere con tutti, l’amore e la gioia che lega questa giovane e solida nuova famiglia.